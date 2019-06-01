Семейные дни «Нарва была Кренгольмом. Кренгольм был Нарвой»

Полезно / Культурная афишаСемейные дни «Нарва была Кренгольмом. Кренгольм был Нарвой»
Дата публикации: Сегодня, 14:33 Просмотрено: 69
Начиная с осени в первую субботу каждого месяца в Художественной галерее Нарвского музея будут проходить семейные дни, где дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками получат возможность с интересом провести время.
Темой первых трёх семейных дней станут ткани Кренгольма и проработавшие долгое время в художественных мастерских Кренгольмской мануфактуры художники: Тамара Барбарина, Шамиль Алиев и Наталья Капаева.
Первый семейный день пройдёт в субботу, 7 сентября, в 12 часов. Вас ждёт увлекательная экскурсия по выставке Кренгольмских узоров, где мы познакомимся с деятельностью художников, работавших на Кренгольмской мануфактуре и увидим множество созданных на предприятии тканей. После этого отправимся в художественную студию, где всей семьёй освоим технику печатной набойки и украсим ткань или же собственную футболку оригинальным авторским орнаментом.
День завершится встречей с художницей Кренгольма Тамарой Барбариной, которая расскажет о своей работе и покажет фотографии художественной мастерской Кренгольмской мануфактуры.
Программа:
суббота, 7 сентября, в 12.00, Нарва, Художественная галерея
12.00–12.30 экскурсия по выставке «Узоры Кренгольма»
12.30–13.15 художественная студия для всей семьи
13.15–14.00 встреча с художницей Тамарой Барбариной.
Художники Кренгольма в Художественной галерее:
7 сентября – Тамара Барбарина
5 октября – Шамиль Алиев
2 ноября – Наталья Капаева
Участие в семейном дне по обычному входному билету галереи.
Приходи и участвуй всей семьёй и не забудь позвать бабушек и дедушек!
Дополнительная информация: тел. 359 9230, info@narvamuuseum.ee