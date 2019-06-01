Программа концерта к Дню восстановления независимости: по-праздничному эффектно и неожиданно

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Общедоступный концерт ко Дню восстановления независимости Эстонской Республики – традиция, которой Нарвский симфонический оркестр не изменяет вот уже два десятилетия.

Начавшись как популярные променад-концерты, выступления оркестра на открытом воздухе привлекали тысячные аудитории у крыльца Дворца культуры «Энергетик» (ныне Geneva Kontserdimaja), во дворе Нарвского замка, под куполом Александровской церкви. В последние годы оркестр приглашает слушателей чествовать праздник восстановления независимости в уютном зале Geneva Kontserdimaja.

Здесь законы променад-кон­цер­та сохраняются – свободный вход, независимый дресс-код, открытые двери, позволяющие присоединиться к действу или покинуть зал в любой момент.

Программа концерта 20 августа обещает быть по-праздничному эффектной и отвечающей широким музыкальным интересам. Ее главным событием станет выступление солистки бельгийского оркестра Anima Eterna Brugge, кларнетистки Лизы Шклявер, артистическую карту которой украшают такие престижные площадки, как зал Кёльнской филармонии, Линкольн Центр в Нью-Йорке, Сиднейский оперный театр , Дворец изящных искусств Bozar в Брюсселе. Лиза Шклявер - участница фестиваля Sanssouci в Потсдаме, Бетховенского фестиваля в Бонне, фестиваля Schleswig-Holstein.

В Нарве в ее исполнении и в сопровождении городского оркестра прозвучат два блестящих произведения кларнетового репертуара, представляющие публике новые музыкальные имена.

20 августа нарвитянам – любителям музыкальной классики – предстоит оценить талант венского композитора Йозефа Эйблера, ученика и почитателя Моцарта, конкурента Сальери . Концерт для кларнета с оркестром Йозефа Эйблера очарует пышной и торжественной атмосферой придворной музыки австрийской императрицы Марии-Терезии.

Из 27 сочинений итальянского кларнетиста и композитора XIX века Луиджи Басси 15 – фантазии на темы из популярных в его время опер. Виртуозным накалом и каскадом блестящих мелодий по­разит Концертная фантазия Луиджи Басси на темы из оперы Дж. Верди «Риголетто».

Оркестр соло предложит по краям программы живописный музыкальный пейзаж Хейно Эллера «Сумерки» и зажигательную Säkkijärven polkka, а в центре – близкий сердцу «Вальс-фантазию» Михаила Глинки. Благодаря последнему мы вспомним самого знаменитого юбиляра нынешнего года - Александра Сергеевича Пушкина, ведь «Вальс-фантазия» - плод любви композитора Глинки к Екатерине Керн, дочери Анны Керн, вдохновившей великого русского поэта на создание «Чудного мгновенья», так безупречно положенного Глинкой на музыку.

Нарвский симфонический оркестр ждет слушателей на праздничном концерте 20 августа в 18 часов в Geneva Kontserdimaja. С собой необходимо иметь хорошее настроение и, пожалуй, лишь не забыть перевести мобильные телефоны в беззвучный режим.

Лариса Щура,

музыковед Нарвского симфонического оркестра