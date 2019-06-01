Стали известны новые артисты Station Narva!

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Стали известны еще семь артистов, которые выступят на проходящем с 19 по 21 сентября в самом восточном городе Эстонии фестивале музыки и городской культуры Station Narva. Среди них пионеры британского даб-н-панка Asian Dub Foundation, снявший недавно в Нарве свой клип эстонский звездный мамбл-рэпер nublu, российская шугейз группа Blankenberge и финский дуэт итало-диско PEU.

Station Narva 2018. Foto: Ilja Smirnov

В Piletilevi в продаже и дневные билеты на Station Narva 2019 по цене 25 евро. Действующий два вечера билет на фестиваль в продаже по цене 39 евро.

Музыкальная программа грядущего фестиваля Station Narva пройдет 20 и 21 сентября в театральном центре Vaba Lava и клубе Ro-Ro. Вдобавок к ранее объявленным артистам, среди которых исландцы GusGus и Hatari, а также звезда электроники непальско-тибетского происхождения Айша Деви, стали известны имена еще семи артистов.

Среди зарубежных артистов подтверждено выступление лучшей лайф-группы Британских островов последней четверти века, синтезирующие джангл, даб, рок и рэп Asian Dub Foundation, один из самых известных российских шугейз коллективов Blankenberge, а также элегический итало тандем из Финляндии PEU. Из отечественных деятелей в программу добавлены недавно выпустивший снятый в Нарве клип на песню „Für Oksana” nublu, задающая направление эстонской урбанистической музыке Yasmyn, пост-рок квартет Kaschalot и группа мелодичного инди-рока Lemon Trees.

Одни из хедлайнеров Station Narva, выступающие в субботу, 21 сентября в зале BlackBox в Vaba Lava лондонская банда Asian Dub Foundation (ADF) докажет, насколько этнически и культурно разнообразной и жизнеспособной может быть музыка. В творчестве ADF пересекаются жесткие джангл ритмы, дабовские басовые переходы, острые гитарные рифы и отсылки к Южно-Азиатскому происхождению участников команды. Больше, чем за четверть века, ADF делили сцену как с Rage Against the Machine, так и с Beastie Boys, а также сотрудничали с Radiohead и Игги Попом. В этом году группа выпустила фоновую музыку для предупреждающего клипа молодой климатической активистки Греты Тунберг, а также представила свою концертную программу в Парижском Музее Иммиграции, новую трактовку “Битвы за Алжир”. Также они в этом году переиздали свой прорывной альбом 1998 года „Rafi’s Revenge”, номинант на приз Mercury Prize.

В пятницу, 20 сентября сделает свой дебют в приграничном городе определивший последний год эстонской музыки мамбл-рэпер nublu. На этой неделе вышел его клип на песню „Für Oksana“, в котором участвует и эмси Gameboy Tetris (также известный как Magnum Pi и Venelane), и который был снят в самых ярких местах Нарвы.

Из Петербурга прибудет в Нарву шугейз-группа Blankenberge, чей теплый и воздушный мечтательный поп заполучил международное внимание. На фестивале Station Narva они представят вышедший этой весной долгоиграющий альбом „More“. Подлинно-финскую трагикомическую элегию предложит публике финский итало диско тандем PEU, которые описывают свое творчество как что-то “очень серьезное, но при этом не слишком серьезное”.

Среди отечественных артистов в программу добавлены трое выступающих с особым звучанием. Yasmyn, опубликовавшая в этом году свой дебютный альбом „SlowFall“ привнесет в Vaba Lava мастерский поток r&b, трапа и попа, Lemon Trees угостят публику мелодичным и жизнеутверждающим гитарным инди с оттенками 80-х и 90-х. Свой арсенал из угловатых рифов и светлых мелодий выгрузит на сцену Арт Клуба Ro-Ro таллиннский математический/пост-рок коллектив Kaschalot.

Выступления артистов музыкальной программы Station Narva 2019 по дням:

Пятница, 20 сентября

GusGus (IS), Айша Деви (CH), nublu (EE), Blankenberge (RU), Yasmyn (EE), AveNova (EE), MOJA (JP), Lemon Trees (EE), Keetai (EE)

Суббота, 21 сентября

Asian Dub Foundation (UK), Hatari (IS), Inturist (RU), Молчат Дома (BY), Psychoterror (EE), Gram-Of-Fun (EE), PEU (FI), Kaschalot (EE), Absolut-2 (EE)

В Piletilevi в продаже и дневные билеты на Station Narva 2019 по цене 25 евро. Абонементы на оба дня фестиваля в продаже по цене 39 евро.

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/station-narva-2019-64727

Абонемент на фестиваль обеспечивает проход вечером 20 и 21 сентября как в центр Vaba Lava, так и в клуб Ro-Ro. Дневные билеты действуют на обеих площадках музыкальной программы фестиваля в обозначенные дни. В клуб Ro-Ro в оба вечера вход обеспечивают и билеты за 10 евро, которые поступят в продажу отдельно.

В четверг, 19 сентября в центре Vaba Lava, в рамках фестиваля Station Narva, состоится премьера совместной эстонско-российской постановки „Lõhe / Разлом“. Билеты на представление отдельно в продаже в Piletilevi по цене 15-18 евро. Днём в пятницу, 20 сентября в центре Vaba Lava состоится День Предпринимательства Station Narva, а в субботу Нарву наполнят городские сцены, художественные эксперименты, спортивные события и посвященные вкусной еде мероприятия.

Полностью программа фестиваля Station Narva 2019 будет объявлена в течение августа и сентября. Помимо музыкальной программы и театрального представления, в рамках Station Narva состоятся общественные обсуждения и курируемые экскурсии по всему городу, в том числе и по промышленному комплексу Кренгольм, который на время фестиваля получит особое световое оформление.

Фестиваль Station Narva организует предприятие Shiftworks при сотрудничестве с рядом нарвских организаций.

Дополнительная информация:

stationnarva.ee

facebook.com/StationNarva

instagram.com/stationnarva

twitter.com/stationnarva

По информации организаторов Station Narva