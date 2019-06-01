Трэш-метал группа Tankist впервые посетит Нарву

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Эстонская трэш-метал группа Tankist посетит Нарву в эту пятницу, 9 августа. Концерт состоится в клубе Art Club Ro-Ro, двери откроются для посетителей в 22:00.

Фронтмен группы Кевин Маркс высказывается: „Ранее мы один раз выступали в Ида-Вирумаа, в Йыхви, и нас приняли очень тепло. В Нарву же мы придём с новым материалом и энергией и надеемся увидеть перед сценой всех фанатов с Ида-Вирумаа. Тем более, что скоро начинаем запись нового альбома и снова на сцене появимся не скоро.“

Tankist был основан в 2013 году в Вырумаа и за своё относительно недолгое существование стал известным как один из первопроходцев среди молодого поколения эстонского трэш-метала. Музыку группы характеризуют, прежде всего, быстрые и технические гитарные партии, а также структуры композиций с неожиданными поворотами, которые называют даже авангардными.

На разогреве выступает молодая стоунер-метал группа Black Mandala, которая берет свое начало так же из Вырумаа.