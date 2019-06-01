Фестиваль Биргитта покажет оперу, отмеченную «Золотой Маской»

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В этом году одним из значимых событий фестиваля Биргитта станет опера “Фауст” в исполнении Московского театра “Новая опера”. Постановка будет показана публике на сцене монастыря Святой Биргитты 14 августа.

В 2018 году премии “Золотая Маска” за лучшую мужскую роль был удостоен исполнитель партии Мефистофеля Евгений Ставинский. Именно он будет исполнять эту партию на фестивале Биргитта. Всего опера номинировалась в шести категориях.

По словам главного дирижера Московского театра “Новая” опера Яна Латам-Кёнига, эстонского зрителя ждет поражающая визуально постановка, которая удивит и своим современным прочтением, и, конечно, прекрасными исполнителями.

Фестиваль пройдет на развалинах монастыря Святой Биргитты на берегу реки Пирита с 9 по 18 августа. В этом году он посвящен маэстро Эри Класу, которому принадлежит идея создания фестиваля. Эри Клас работал в театре «Новая опера» дирижером с 2006 по 2011 год.

Дополнительная информация о фестивале: www.filharmoonia.ee/birgitta

По информации организаторов