Что ожидается интересного в Нарве со 2 августа?

Дата публикации: 2-08-2019, 14:13 Просмотрено: 293

Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве со 2 августа.

Пятница, 2 августа

ЧТО? Концерт HOT AF. Тёплая атмосфера, стильная музыка, красивые танцовщицы, басы, движ, кач. Проведите летний вечер под песни Nicki Minaj, Cardi b, Beyoncé, Dua Lipa, Ariana Grande и др.

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ро-Ро.

КОГДА? В 22.00.

Суббота, 3 августа

ЧТО? Благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Собранные средства пойдут на помощь Фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”).

ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, Светлый парк.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Легендарная нарвская рок-группа COSMO возвращается на родную сцену, с новой программой, новыми песнями, новым старым драйвом. Концерт приурочен к десятилетию существования проекта. Звёздное трио: Виталий Винкель - гитара, вокал, Станислав Линт - ударные, вокал, Василий Зарецкий - бас, вокал. Вместе с группой COSMO на сцене будет выступать команда СВС.

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ро-Ро

КОГДА? В 22.00.

Воскресенье, 4 августа

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 32, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле

ВТ-ПТ: 12.00 – 13.00

СБ-ВС: 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00

Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €











