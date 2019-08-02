Что ожидается интересного в Нарве со 2 августа?

Полезно / Культурная афишаЧто ожидается интересного в Нарве со 2 августа?
Дата публикации: 2-08-2019, 14:13 Просмотрено: 293
Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве со 2 августа.
Пятница, 2 августа
ЧТО? Концерт HOT AF. Тёплая атмосфера, стильная музыка, красивые танцовщицы, басы, движ, кач. Проведите летний вечер под песни Nicki Minaj, Cardi b, Beyoncé, Dua Lipa, Ariana Grande и др.
ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ро-Ро.
КОГДА? В 22.00.
Суббота, 3 августа
ЧТО? Благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Собранные средства пойдут на помощь Фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”).
ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, Светлый парк.
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Легендарная нарвская рок-группа COSMO возвращается на родную сцену, с новой программой, новыми песнями, новым старым драйвом. Концерт приурочен к десятилетию существования проекта. Звёздное трио: Виталий Винкель - гитара, вокал, Станислав Линт - ударные, вокал, Василий Зарецкий - бас, вокал. Вместе с группой COSMO на сцене будет выступать команда СВС.
ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ро-Ро
КОГДА? В 22.00.
Воскресенье, 4 августа
ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.
ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, 32, от старой проходной Кренгольма.
КОГДА? В 12.00.
Катание на коньках в Нарвском Ледовом холле
ВТ-ПТ: 12.00 – 13.00
СБ-ВС: 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00
Стоимость: взрослый - 4 €, дети - 2 €