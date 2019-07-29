Благотворительные танцы в Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: 29-07-2019, 15:29 Просмотрено: 325

В следующую субботу, 3 августа, в Нарва-Йыэсуу состоится благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Все собранные средства пойдут на помощь Фонду помощи больным раком.

Благотворительный двухчасовой танцевальный марафон начнётся в 17:00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу. Участников ждут зажигательные ритмы и самые горячие танцы от зумба-инструкторов из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Тарту и Санкт-Петербурга. Принять участие в мероприятии может каждый, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей, ведь зумба – это, прежде всего, отличное настроение!

Регистрация на марафон будет проходить на месте. Плата за участие - начиная с 5 евро (при желании можно вносить и более крупные суммы). Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров. Желающие помочь и просто зрители тоже могут внести свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства будут переданы на месте Фонду помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь»).

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu – это основанный в порядке частной инициативы фонд, его миссия – поддерживать онкобольных. Фонд оказывает нуждающимся в помощи прежде всего финансовую поддержку, помогая людям приобретать крайне необходимые им современные лекарства или лечебные процедуры, даря тем самым надежду, возможность жить дольше или даже полностью выздороветь.

Kingitud elu поддержал почти 600 человек. Организаторами мероприятия выступает команда нарвских инструкторов Zumba Fitness. Мероприятие поддерживают городская управа Нарва-Йыэсуу, Noorus Spa Hotel, спортивный клуб MyFitness, Meresuu Spa & Hotel, Narva-Jõesuu SPA & SANATOORIUM, спортивный клуб Motus и Surf-клуб Нарва-Йыэсуу, ЦУ Narva Linna arendus, студия красоты Jasmin and Marina Poljakova, типография Koit и другие. Ждём вас 3 августа в 17:00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу. В случае плохой погоды мероприятие переносится в помещение.

Команда организаторов