В Нарве на "Дне безопасности дорожного движения" для детей проведут познавательные игры

Дата публикации: Вчера, 12:14 Просмотрено: 171

24 июля на Липовой ямке в Нарве пройдет "День безопасности дорожного движения", в ходе которого полицейские расскажут, как важно быть осторожным на дороге и почему нужно носить шлем.

В Нарве в последнее время участились случаи ДТП с участием юных велосипедистов. 20 июля в ДТП попала 9-летняя велосипедистка, 21 июля 10-летний велосипедист наехал в Нарве на 2-летнюю девочку, а 15 июля в Силламяэ 69-летний велосипедист не уступил дорогу ехавшему по главной дороге 12-летнему велосипедисту.

Всего в этом году в Ида-Вирумаа в различных ДТП пострадало 11 велосипедистов, из них семеро - в возрасте от 8 до 14 лет. Из этих ДТП в июне и июле произошло 6 случаев, в которых пострадало четыре ребенка в возрасте от 8 до 12 лет.

В связи с этим, полиция проводит в Нарве мероприятие с целью обратить внимание на безопасность детей на дорогах.

На мероприятии полицейские и Лев Лео расскажут, как важно быть осторожным на дороге, консультанты из велошколы проведут фигурную езду и поиграют в познавательные игры на тему безопасности дорожного движения.

Начало мероприятия 24 июля в 17:00 в Пляжном здании на Липовой ямке.

Источник: rus.err.ee







