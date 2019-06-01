Четвёртый фестиваль авторской песни «Балтийские струны» пройдет в Нарва-Йыэсуу с 12 по 14 июля

Дата публикации: Вчера, 14:09 Просмотрено: 59

В четвертый раз на великолепном берегу Финского залива зазвучит авторская песня.

Мастера и любители жанра соберутся под уютными соснами курортного города Narva-Jõesuu и устроят творческий марафон стихов и песен. Хорошо известные и новые песни услышат зрители концертов, которые пройдёт в это время в городе.

В богатой палитре летних культурных событий города, нашлось место и для доверительного разговора со зрителем, как это бывает обычно на концертах авторской музыки. Удивительная природа курортного сереного города всегда располагала к творчеству: как знать, может в течении фестиваля появятся и новые произведения, а авторов-исполнителей.

Концерт участников фестиваля пройдёт 12 июля в Светлом парке. В беседке у пруда в 17:00 участники фестиваля и гости дадут первый концерт составленный из собственных произведений.

Большой гала-концерт пройдёт на знаменитом песчаном пляже Narva-Jõesuu 13 июля в 18:00. Большой четырёхчасовой концерт авторской песни состоится на фоне заката солнца на Финском заливе. Выступят все гости фестиваля из России и стран Балтии.

По задумке организаторов, свежий морской воздух и песни, которые идут из самого сердца, объединят исполнителей и зрителей в единое целое.

Организатор – StudioIllusion OÜ, при поддержке городской управы города Narva-Jõesuu Участниками «Балтийских струн» станут авторы-исполнители из России, стран Балтии.

Директор фестиваля: Михаил Славский +372 5551-4868 info@studio-illusion.com

Художественный руководитель Елена Гудкова

Координатор Сергей Афанасьев +(372) 553-4130

Сайт фестиваля www.balticstrings.com



