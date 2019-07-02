Стадионный марафон из Ида-Вирумаа пускается в турне

Полезно / Культурная афишаСтадионный марафон из Ида-Вирумаа пускается в турне
Дата публикации: 2-07-2019, 14:03 Просмотрено: 180
В прошлом году в Нарве впервые прошёл марафон на стадионе. В этом году он снова будет проходить, после чего, он отправляется в турне.
Шестой по счёту стадионный марафон пройдёт на стадионе Кренгольм 9го и 10го июля. Забеги стартуют два раза: вечером и ночью. Также, в обоих случаях можно участвовать и в полумарафоне. В перерыве между двумя марафонами будут чемпионат Ида-Вирумаа в забеге на 10км.
Мероприятие откроется забегом для детей и молодежи. У последних есть возможность соревноваться за мастерские титулы Ида-Вирумаа.
Главный организатор соревнования Аэт Кийсла начала заниматься этим мероприятием прежде всего думая о себе. «Я устраиваю мероприятия, в которых хочу участвовать сама. Несколько лет назад забег на марафонскую дистанцию захватил меня. Теперь меня увлекают забеги на более длительные дистанции и поэтому было бы правильно передать бразды организации дальше. Я очень довольна, что внесла свой вклад в историю организацией первого Нарвского марафона».
Среди постоянных участников есть шесть человек, кто будут в забеге на таком мероприятии в шестой раз. У такого вида марафона уже образовалось своё дружеское товарищество, к которому каждый год присоединяются новички, и кому предоставляется возможность бежать в теплой и безопасной атмосфере. В этом годе марафон как никогда интернационален: участники приезжают из Эстонии, Финляндии, Литвы, России и Дании.
Дополнительная информация о соревновании доступна по адресу www.jooksukalender.ee.
Аэт Кийсла
Главный организатор стадионного марафона Ида-Вирумаа
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