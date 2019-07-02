Стадионный марафон из Ида-Вирумаа пускается в турне

Дата публикации: 2-07-2019, 14:03 Просмотрено: 180

В прошлом году в Нарве впервые прошёл марафон на стадионе. В этом году он снова будет проходить, после чего, он отправляется в турне.

Foto: Anna Markova

Шестой по счёту стадионный марафон пройдёт на стадионе Кренгольм 9го и 10го июля. Забеги стартуют два раза: вечером и ночью. Также, в обоих случаях можно участвовать и в полумарафоне. В перерыве между двумя марафонами будут чемпионат Ида-Вирумаа в забеге на 10км.

Мероприятие откроется забегом для детей и молодежи. У последних есть возможность соревноваться за мастерские титулы Ида-Вирумаа.

Главный организатор соревнования Аэт Кийсла начала заниматься этим мероприятием прежде всего думая о себе. «Я устраиваю мероприятия, в которых хочу участвовать сама. Несколько лет назад забег на марафонскую дистанцию захватил меня. Теперь меня увлекают забеги на более длительные дистанции и поэтому было бы правильно передать бразды организации дальше. Я очень довольна, что внесла свой вклад в историю организацией первого Нарвского марафона».

Среди постоянных участников есть шесть человек, кто будут в забеге на таком мероприятии в шестой раз. У такого вида марафона уже образовалось своё дружеское товарищество, к которому каждый год присоединяются новички, и кому предоставляется возможность бежать в теплой и безопасной атмосфере. В этом годе марафон как никогда интернационален: участники приезжают из Эстонии, Финляндии, Литвы, России и Дании.

Дополнительная информация о соревновании доступна по адресу www.jooksukalender.ee.

Аэт Кийсла

Главный организатор стадионного марафона Ида-Вирумаа

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