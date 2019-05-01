Приглашение на семинар «Эстония 2035»

Дата публикации: Вчера, 17:31 Просмотрено: 114

Под руководством Министерства финансов и Государственной канцелярии Эстонии составляется стратегия «Эстония 2035», которая определит для Эстонии долгосрочные направления развития и цели, а также необходимые для их достижения реформы и изменения.

Иллюстративное фото.

В процесс составления стратегии привлечены зонтичные организации, отраслевые партнеры и эксперты, партнеры по сотрудничеству и все другие заинтересованные стороны, которые желают вместе подумать о формировании будущего Эстонии.

Приглашаем Вас принять участиев открытом семинаре, который состоится 5 июня в 13.30-17.00 в театральном центре Vaba Lava в Нарве, зал Blackbox (ул. Линда 2, Нарва), чтобы обсудить вместе цели долгосрочной стратегии Эстонии и основные реформы.

Семинар пройдет с синхронным переводом на русский язык.

Дополнительная информация и регистрация здесь.

Райко Пуустусмаа

Отдел государственного бюджета

Министерство финансов

raiko.puustusmaa@fin.ee



