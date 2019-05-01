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В этом году на киноэкранах появится кинофильм «Тренер», режиссерский дебют одного из самых популярных и любимых российских актеров Данилы Козловского («Экипаж», «Викинг», «Легенда №17»), к которому он готовился 5 лет. Сюжетная линия картины рассказывает о профессиональном футболисте Юрии Столешникове (акт. Данила Козловский), который будучи игроком национальной сборной на одном из важнейших матчей не забивает пенальти. Это досадное поражение стоит ему не только места в сборной, но и становится завершением его карьеры... В кинотеатре с 7 июня 2019 г.

















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