Тайная жизнь домашних животных 2

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Вторую часть истории о полной приключений жизни домашних животных в большом городе и не только, рассказали те же люди, которые создали популярные анимационные фильмы «Гадкий я» и «Миньоны». В полном озорного юмора и любви к братьям нашим меньшим мультике зритель снова встретится со знакомой ему по первой части компанией – собаками Максом, Дюком, Мэлом, Бадди и Гиджет, а также с кошкой Хлоей и кроликом Снежком... В кинотеатре с 31 мая 2019 г.

















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