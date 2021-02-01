Нам пишут: Аптекарский локдаун

Дата публикации: Вчера, 13:30 Просмотрено: 197

В местной аптеке Нарва-Йыэсуу не оказалось привычных мне таблеток от давления. Решил поехать в родную мне Нарву - «поискать».

Наш читатель не смог купить нужное лекарство в аптеках Нарвы. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Из автобуса №31 вышел на остановке «Поликлиника». И зашел в тамошнюю аптеку. Спрашиваю: «Есть у вас вот такой препарат?» и показываю коробочку с названием. «Есть! Но только в оригинале, - отвечает милая аптекарь, - но со стоимостью на порядок выше».

Ладно, думаю, пойду в «Центральную» аптеку, что через дорогу от бывшего ресторана «Балтика». Там и приобрету нужные таблетки. Снова показываю коробочку с названием. «Ой-ой, их давно нет в продаже!» - отвечает мне провизор.

Тогда решил купить здесь другое лекарство по рецепту врача - для супруги. Аптекарь мне и говорит: «В коробочке только 20 таблеток». Я ей в ответ: «Выписано же 30». «Где я возьму недостающие?» – парирует собеседница.

Ладно. Решил сходить в другую аптеку, что по пути на улице Пушкина. Ни здесь, ни в других четырех аптеках по Таллиннскому шоссе, куда я заходил, не смог купить нужные мне лекарства. Более того, по неизвестной мне причине центральная аптека заблокировала рецепт жены более чем на сутки. И только после телефонного вмешательства заведующей аптеками «BENU”, но уже у себя, в Нарва-Йыэсуу, я получил необходимое.

И вот я сижу и думаю: не локдаун ли это — а проще говоря, не заговор ли фармацевтов аптекарей Нарвы?



Юрий ТИННЕР