НАТО проедут 1000 километров по Эстонии

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Солдаты десяти стран НАТО проедут по Эстонии более 1000 километров и поучаствуют в праздновании дня победы в Пайде, 16 июня. Завтра, 17 июня, в Таллинне около пятидесяти солдат и офицеров союзников отправятся во второй велосипедный тур по Эстонии – «НАТО Вело 2021».

Боевая группа НАТО в Эстонии (2020). Фото: ERR / Sergei Stepanov

Первый велотур «НАТО Вело» состоялся в 2020 году, он стал демонстрацией единства и преданности НАТО. В этот раз он займет семь дней, в нем примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, в том числе представители стран Балтии и Польши.

«НАТО Вело 2021» начнется в Таллинне, его участники проедут Раквере, Тарту, Вильянди, Пярну, Хаапсалу и Пайде. В Пайде группа велосипедистов примет участие в праздновании Дня победы, а затем преодолеет последний участок пути с финишем в Таллинне. Длина маршрута составляет почти 1100 километров. «Прошлогодний велосипедный тур увенчался полным успехом, мы надеемся повторить результат этим летом», - сказал командующий передовыми силами НАТО в Эстонии полковник Дай Беван.

«В этом году в нем примут участие представители многих стран боевых групп НАТО, развернутых в Балтии и Польше, военнослужащие Эстонии, а также солдаты и офицеры других стран этого региона. Такое многообразие участников, „НАТО Вело 2021“ является четкой демонстрацией присутствия альянса в этом регионе, показывает единство и готовность к сотрудничеству между странами НАТО. Вдобавок велосипедный тур позволит нам насладиться красотами сельской местности страны и посетить некоторые поселки и города

Эстонии», – добавил полковник Беван. Во время тура боевая группа НАТО проведет две встречи с местным населением. Они состоятся 20 июня в Пярну и 23 июня в Таллинне. На этих мероприятиях будет возможно поговорить с военнослужащими боевой группы НАТО, ознакомится с их оснащением (от стрелкового оружия до бронетехники), а также узнать больше об альянсе и передовых силах НАТО в Эстонии. «Коллективная оборона и сдерживание любых противников является главной задачей НАТО в Эстонии, других странах Балтии и Польше, – -пояснил полковник Беван. – Мы также стремимся к хорошим отношениям с местным населением, с целью продвижения наших идей, а также получения одобрения и поддержки».





BNS