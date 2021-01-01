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Событие / Конвейер новостейВ Нарве отметили 101-ю годовщину Тартуского мира

Дата публикации: Сегодня, 18:23 Просмотрено: 87

В Нарве Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, руководство города и силовики отметили 101-ю годовщину Тартуского мирного договора.

В Нарве отметили 101-ю годовщину Тартуского мира

Были возложены цветы и венки к монументу на гарнизонном кладбище.

Во вторник, 2 февраля, Эстония празднует 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мира между Эстонской Республикой и Советской Россией. Подписанием документа 2 февраля 1920 года Россия признала независимость Эстонской Республики и завершилась Освободительная война.

ERR
Фото: Сергей Степанов/ERR

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