На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись мотоцикл и автомобиль

Дата публикации: Вчера, 23:34 Просмотрено: 100

В среду в 18:03 в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, пишет rus.postimees.



Авария произошла в Ида-Вирумаа на 146-147-м километре шоссе Таллинн-Нарва. К настоящему моменту известно, что в ДТП участвовали мотоцикл и легковой автомобиль. Как сообщила полиция, пассажиры автомобиля и мотоциклист нуждались в помощи.

К настоящему моменту движение на месте происшествия в обе стороны восстановлено.