На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись мотоцикл и автомобиль

Событие / Конвейер новостейНа шоссе Таллинн-Нарва столкнулись мотоцикл и автомобиль
Дата публикации: Вчера, 23:34 Просмотрено: 100
В среду в 18:03 в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, пишет rus.postimees.
Авария произошла в Ида-Вирумаа на 146-147-м километре шоссе Таллинн-Нарва. К настоящему моменту известно, что в ДТП участвовали мотоцикл и легковой автомобиль. Как сообщила полиция, пассажиры автомобиля и мотоциклист нуждались в помощи.
К настоящему моменту движение на месте происшествия в обе стороны восстановлено.