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Событие / Конвейер новостейВ ДТП на центральном полигоне никто серьезно не пострадал

Дата публикации: Сегодня, 10:52 Просмотрено: 94

На центральном полигоне Сил обороны в среду оказался в кювете грузовик с 33 военнослужащими, никто серьезно не пострадал.

По предварительным данным, грузовик на повороте отклонился с краю дороги и провалился в кювет. В машине находилось 33 военнослужащих Сил обороны, в аварии никто серьезно не пострадал.
После аварии 18 военнослужащих были доставлены в больницу на медосмотр, к настоящему времени они уже вернулись в строй и продолжают обучение. Родственники попавших в ДТП призывников проинформированы.

В ДТП на центральном полигоне никто серьезно не пострадал
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