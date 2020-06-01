Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

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Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Позже эту информацию подтвердили в МВД. Авария произошла накануне в 21:44 у дома три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада".

Пострадал водитель фургона, его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал.

Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы). Теперь обвинение переквалифицируют на более тяжкую статью (до 12 лет лишения свободы), сказал агентству источник в правоохранительных органах.

РИА