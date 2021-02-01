Поддержку Кариса со стороны социал-демократов могут разделить поровну

В ходе дебатов фракции Социал-демократической партии, которые длились более двух часов, поддержка кандидата в президенты Алара Кариса могла бы разделиться более-менее пополам.

Социал-демократы в Рийгикогу. Фото: Ken Mürk / ERR

Эту информацию ERR подтвердил член партии Лаури Ляэнеметс.

"Вопрос больше заключался в том, выдвигать его или нет. В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что у нас нет единого мнения", - сказал Ляэнеметс.

Сразу после собрания председатель фракции и Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что из-за отсутствия консенсуса члены фракции будут голосовать по своей совести. О том, как бы он проголосовал сам, Саар говорить не захотел.

Евгений Осиновский написал в социальных сетях, что Карис обязательно получит голоса от фракции социал-демократов, но есть и те, кто его не поддерживает.

"Станет ли Карис президентом на следующей неделе, теперь во многом зависит от него: четыре партии выразили готовность поддержать его; общее количество депутатов - 82. Необходимо подать не менее 68 голосов", - отметил Осиновский.

Другим членам фракции также задали вопрос, собираются ли они голосовать за Кариса в понедельник или нет, но никто не захотел говорить на эту тему, сославшись на то, что голосование тайное. Члены фракции Яак Юске и Хельмен Кютт еще не успели ответить ERR.

Раймонд Кальюлайд сообщил ERR, что фракция социал-демократов намерена еще раз собраться перед президентскими выборами.

В воскресенье Центристская партия и Партия реформ одновременно подтвердили свою поддержку в качестве кандидата в президенты бывшего государственного контролера, многократного ректора и нынешнего директора Эстонского национального музея Алара Кариса.

У Партии реформ и Центристской партии 59 мест в Рийгикогу. Однако для избрания президента в Рийгикогу необходимо получить не менее 68 голосов поддержки. Таким образом, для избрания в Рийгикогу Карису нужна поддержка либо партии "Отечество" (12 голосов), либо социал-демократов (11 голосов).





ERR