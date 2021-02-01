В Ида-Вирумаа коронавируса нет?

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Проведенный мониторинг сточных вод на этой неделе показывает, что уровень коронавируса в Эстонии поднялся до апрельского уровня, при этом в городах Ида-Вирумаа вируса почти нет.

Нарвский замок. Фото: dic.academic.ru

По словам профессора Тартуского университета Танеля Тенсона, руководителя исследования, разница между Южной Эстонией и Ида-Вирумаа и Харьюмаа весьма заметна.

"Мы не обнаружили вирус в Ида-Вирумаа, ни в Кохтла-Ярве, ни в Кивиыли, нет его и в Раквере, - сказал ERR Тенсон.

"Сейчас главная проблема - Южная и Центральная Эстония, где уровень коронавируса выше. Это Пыльва, Эльва, Тырва и Пайде", - перечисляет Тенсон.

Исследователи утверждают, что самый низкий уровень содержания коронавируса в сточных водах зафиксирован в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюском уезде.

Мониторинг содержания коронавируса в сточных водах позволяет получить предварительную информацию о распространенности вируса до выявления клинических случаев. Он позволяет выявить скрытые очаги заражения и отмечать изменения динамики заражения. Департамент здоровья регулярно информируют о результатах мониторинга.

При сборе проб Тартуский университет взаимодействует с предприятиями водоснабжения, которые отвечают за эксплуатацию городских очистных сооружений.





ERR