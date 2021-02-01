Несколько стран Евросоюза планируют вводить третью дозу вакцины

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Европейская комиссия предупреждает, что странам Евросоюза, которые решат применять бустерные вакцины, грозят высокие правовые риски, поскольку введение дополнительной дозы ещё не было одобрено регулирующими органами ЕС. Об этом пишет The Guardian.

Иллюстративное фото: MADIS VELTMAN

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) неоднократно заявляло, что для одобрения введения третьей дозы необходимы дополнительные данные, однако восемь европейских стран уже решили рекомендовать введение бустерной дозы, и более десятка планирует сделать то же самое в ближайшее время.

Вместе с тем вчера генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус повторил, что данные о пользе и безопасности бустерной вакцины против COVID-19 неоднозначны и неокончательны.

Ответственность за принятие решения о включении бустеров в свою кампанию вакцинации остается за государствами-членами ЕС. До тех пор, пока бустерные дозы не являются частью торгового контракта, их применение лежит вне ответственности фармацевтических компаний.

В свете почти полного отсутствия данных о безопасности это может означать, что в случае неожиданных побочных эффектов, которые могут быть связаны с бустерами, именно государства Евросоюза будут нести ответственность за любые юридические последствия и требования компенсации.

Однако Еврокомиссия отмечает, что даже при введении бустеров без одобрения ЕМА снять с себя ответственность полностью компании не смогут. Например, если побочный эффект после ревакцинации будет вызван производственными проблемами, отвечать за это будет производитель вакцины, сообщает Reuters.

Правила ЕС об ответственности и возмещении убытков применяются в случае проявления неожиданных неблагоприятных последствий, связанных с общими характеристиками продукта или его производства. Каждая компания, поставляющая вакцины против COVID-19 в ЕС, согласовала различные положения, которые в основном имеют конфиденциальный статус.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает, что в настоящее время использование бустеров рекомендуют Австрия, Бельгия, Франция, Венгрия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург и Словения, а Германия планирует сделать то же самое осенью. Тринадцать других европейских государств обсуждают этот вопрос.

В последние месяцы Евросоюз запас миллиарды доз вакцин нескольких производителей на ближайшие годы, утверждая, что они могут пригодиться в качестве бустеров или для борьбы с новыми штаммами.





DELFI