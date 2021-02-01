В Эстонии от COVID-19 умер один вакцинированный пациент

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По данным Департамента здоровья, в Эстонии от коронавируса скончался один вакцинированный человек.

Иллюстративное фото: HENRI-KRISTIAN KIRSIP

Сегодня в социальных сетях получило распространение сообщение о том, что в Эстонии от коронавируса якобы умерли 53 вакцинированных пациента. Как поясняет Департамент здоровья, речь идет об обобщенных данных, составленных на основании первоначальных уведомлений о смерти, то есть они не уточнены и требуют дальнейшей проверки.

Согласно информации, находящейся в распоряжении Департамента здоровья, в Эстонии умер один вакцинированный пациент, в качестве причины смерти которого указан непосредственно COVID-19.

"Во всех этих 53 случаях окончательная причина смерти еще не ясна. Я призываю людей сохранять спокойствие и не делать выводов из сообщений в социальных сетях, которые направлены на то, чтобы сеять страх и замешательство", — передает RusERR слова заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп.

По ее словам, важно понимать, что очень часто при летальных исходах коронавирус является не основным, а сопутствующим заболеванием. Например, в отчете о смерти пациента с раком легких врач может первоначально указать COVID-19 как причину смерти, но окончательный диагноз по-прежнему остается раком. Кроме того, не все вакцинированные лица могут получить ожидаемую защиту, поскольку их иммунная система ранее была ослаблена другими заболеваниями. Важно учитывать и то, был ли завершен полный курс вакцинации.

"Люди часто забывают, что вакцинация не гарантирует бессмертия. Если человек болен раком, то вакцина от коронавируса не защищает от этого серьезного основного заболевания. Она все-таки защищает от серьезных осложнений, вызванных непосредственно COVID-19", — сказала Сепп.





DELFI