Алар Карис - официальный кандидат в президенты Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 13:20 Просмотрено: 87

Входящие во фракцию Партии реформ в Рийгикогу 34 депутата подписали бюллетень республиканской избирательной комиссии, которым выдвигают кандидатом в президенты Алара Кариса.

Кандидат в президенты Алар Карис. Фото: PRIIT SIMSON

Руководитель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаэв и руководитель фракции Центристской партии Яануус Карилайд подадут бюллетени о выдвижении в республиканскую избирательную комиссии в пятницу в 10 часов, сообщила Партия реформ.

“Фракция Партии реформ единогласно поддерживает Алара Кариса как кандидата в президенты. Отрадно, что Isamaa и Социал-демократическая партия по-прежнему выражают желание выбрать президента в Рийгикогу. Надеюсь, что от них поступит столько поддержки, сколько нужно, чтобы в понедельник президент был избран в Рийгикогу”,- сказал Вырклаэв.





BNS