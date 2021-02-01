Танель Кийк: ситуация по-прежнему находится в фазе ухудшения

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Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что заболеваемость коронавирусом вновь выросла и ситуация по-прежнему находится в фазе ухудшения.

Танель Кийк. Фото: Siim Lõvi / ERR

Кийк сказал журналистам в среду, что возросли как заболеваемость коронавирусом, так и число нуждающихся в госпитализации. «Ситуация с Covid-19, к сожалению, по-прежнему находится в фазе ухудшения», - сказал министр.

Заведующая отделом инфекционных болезней департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что на прошлой неделе коэффициент заболеваемости составлял 1,05, как и на позапрошлой неделе. В то же время, она отметила, что минувшие выходные были дольше обычного и за это время сделали меньше тестов.

Кийк отметил, что в последний раз похожие показатели заболеваемости фиксировали в ноябре прошлого года. Разница в том, что, в прошлом ноябре в больницах было меньше народу. «В то время вакцинированных было 0 процентов, а сейчас 63 процента. Не нужно быть ученым, чтобы увидеть связь», - сказал Кийк.





BNS