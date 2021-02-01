Кая Каллас: "у пандемии уже и так слишком много невидимых жертв"

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Сегодня премьер-министр Кая Каллас на своей странице в Facebook объяснила, почему с завтрашнего дня вступают в силу новые ограничения и какими были возможные альтернативы при принятии правительством этого решения.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: ALARI TAMMSALU

По словам премьер-министра, о новых ограничениях она получала как положительные, так и отрицательные отзывы.

”Мне поступали отзывы, что новые ограничения, которые вступят в силу в этот четверг, принесут многим вакцинированным и переболевшим чувство уверенности. Но также я понимаю возмущение людей, которые не были вакцинированы и которым придется делать тесты, чтобы доказать свою инфекционную безопасность. Поэтому хочу пояснить, в какой ситуации мы находились и из чего нам приходилось выбирать. Поскольку пандемия никуда не исчезла (ежедневно заражаются порядка 300 человек, в больницах находится почти 100 пациентов с коронавирусом), у нас по сути есть три варианта”.

Первый вариант, по словам Каллас, — это не устанавливать никаких ограничений. Но поскольку в Эстонии по-прежнему не вакцинирована примерно треть населения, то вскоре больницы заполнились бы пациентами с коронавирусом, что привело бы к ограничению планового лечения. Каллас отметила, что такого варианта, вероятно, не хочет никто.

Второй вариант: ограничить всех, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. ”Данные показывают, что большинство вакцинированных не заболевают коронавирусом или переносят его не очень тяжело. Принимая во внимание то, что наша цель — снизить нагрузку на больницы, ограничение вакцинированных людей не внесло бы в это значительного вклада. Тем более, что масштабные ограничения означали бы закрытие, например, спа-салонов, кафе и театров, что в свою очередь привело бы к потере работы и доходов для многих людей. У этой пандемии уже и так было слишком много невидимых жертв”, — написала Каллас.

Третий вариант: держать общество настолько открытым, насколько это возможно. Для этого необходимо выделить среды, где эпидемиологическую безопасность можно контролировать при помощи ковид-сертификатов (рестораны, театры, музеи, спа) и среды, где это невозможно (магазины, общественный транспорт, церкви). Места, где возможна проверка сертификатов, вакцинированные или проверенные при помощи теста люди смогут посещать и дальше. ”Это означает, что общество и экономика останутся открытыми, будут сохранены рабочие места, а нагрузка на больницы не вырастет до такой степени, что лечение других болезней окажется невозможным”, — аргументировала Каллас.

”Поэтому прошу всех отнестись с пониманием. Эти ограничения временные. Если болезнь в какой-то момент отступит, то мы сможем и снять ограничения. К сожалению, сейчас этого сделать нельзя, но каждый может внести свой вклад в смягчение пандемии. Открытость Эстонии находится в руках каждого из нас”, — резюмировала Каллас.





DELFI