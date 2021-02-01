Адвокат Аллар Йыкс про новые ограничения: надеюсь, люди пойдут в суд

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В недавнем правительственном постановлении общего характера, касающемся введения ограничений, есть много спорных моментов, заявил присяжный адвокат Аллар Йыкс.

Аллар Йыкс. Фото: Ken Mürk / ERR

- Правительство снова приняло постановление общего характера. Вы и раньше его критиковали, а что думаете сейчас?

- Введение ограничений на основании постановления общего характера спорное, поскольку в таком случае не гарантируется основательный и качественный правовой контроль подобного постановления.

- Почему?

- Потому что оспаривание постановления общего характера приносит положительный результат только тому, кто его оспорил. То есть если я, например, оспорю в суде решение об обязательном ношении маски и выиграю, то маску не буду должен носить только я, а остальным придется надевать их и дальше.

- А канцлер права может лишь порекомендовать обратиться в суд?

- Да. Канцлер права не может осуществлять конституционный надзор за этими ограничениями, так как они введены на основании общего постановления. Подобное постановление могло бы быть оправданным, если бы оно касалось определенных регионов, подвергшихся ограничениям лиц, например, кафе в квартале Ротерманни. Но когда ограничение касается всех жителей Эстонии, то введение такого общего постановления очень спорное.

- Это постановление – понятный и корректно составленный документ?

- В пояснительной записке к нему очень много спорных моментов. Я надеюсь, что люди пойдут в суд и тогда станет ясно, были ли обоснованными все эти ограничения. Как мне кажется, единственным оправданием этого постановления является надежда на то, что оно побудит людей вакцинироваться. Юристу по силам понять такое постановление, но не юристу может быть очень трудно разобраться, что позволено и что нет, формулировки документа тяжело понять, в нем слишком много ссылок. Обычному человеку придется потрудиться, чтобы понять характер этих ограничений.

Недочет также в том, что если раньше различные ограничения подкреплялись рекомендациями научного совета, то теперь, если я не ошибаюсь, в пояснительной записке к постановлению нет отсылок к мнению научного совета. И я посмотрел рекомендации совета, он не говорил об обязательном ношении масок, речь шла о желательной мере. Еще один недочет в том, что период перехода от старых ограничений к новым был слишком коротким.

- Как вы, будучи адвокатом, оцениваете перспективы оспаривания этого постановления?

- Каждый сам должен решить это для себя, потому что ясно одно – оно спорное. Но только суд может сказать, законны ограничения или нет. Пока суд не признал их недействительными, их следует выполнять. В этом постановлении правительства чувствуется усталость. Их составляют, копируя прошлые. Вместо того чтобы подумать, что у нас уже третья волна и мы снова вводим ограничения, которые во многих странах больше не считают разумными.

В Дании пару недель назад решили, что ношение масок в общественных местах больше не обосновано. Вместо этого, можно было бы, как написал в Postimees ректор Тоомас Ассер, прекратить дергаться с необоснованными ограничениями и сфокусироваться на действиях, которые действительно приносят пользу, в первую очередь на организации вакцинации и альтернативных мерах.

- Разумно ли, с административной точки зрения или с точки зрения использования ресурсов полиции, введение таких ограничений?

- Введение таких ограничений требует огромных административных ресурсов, чтобы следить за их выполнением. Действительно следует спросить, обосновано ли использование этого ресурса? И что будет сопутствовать ограничениям, в обоснованности которых есть сомнения? Этому будет способствовать существенное снижение уровня законопослушности.

- Паспорт вакцинации – законный документ?

- Конечно, действующее законодательство не дает ему отдельного правового значения, но ясно, что он помогает получить определенные публичные услуги. Он не плох сам по себе, раз позволяет избежать закрытия различных заведений или запрета мероприятий.

- Как вы оцениваете регулирование обязанности носить маски в новом постановлении?

- Вопрос в том, почему вакцинированные люди должны носить маску. Единственное обоснование якобы в том, что это защищает невакцинированных. Это очень спорное обоснование. И вообще есть сомнения в пропорциональности такого ограничения в отношении вакцинированных людей, учитывая, что, по последним данным, среди вакцинированных риск заразиться в четыре раза ниже.





ERR