Бывший премьер-министр Сийм Каллас в больнице в тяжелом состоянии

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаБывший премьер-министр Сийм Каллас в больнице в тяжелом состоянии
Дата публикации: Сегодня, 10:56 Просмотрено: 73
Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) в очень тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает в среду Postimees.
Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас. Фото: stolitsa.ee
«Да, это так, - подтвердила премьер-министр Кая Каллас. - В довольно тяжелом состоянии».
По данным Postimees, несколько недель назад у 72-летнего Сийма Калласа возникли проблемы со здоровьем.
В 2019 году Postimees писал, что почетный председатель Партии реформ, вице-спикер парламента Сийм Каллас попал в больницу из-за плохого самочувствия.
В 2017 году Сийм Каллас перенес операцию на сердце в Северо-Эстонской региональной больнице.
BNS