Бывший премьер-министр Сийм Каллас в больнице в тяжелом состоянии

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Дата публикации: Сегодня, 10:56 Просмотрено: 73

Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) в очень тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает в среду Postimees.

Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас. Фото: stolitsa.ee

«Да, это так, - подтвердила премьер-министр Кая Каллас. - В довольно тяжелом состоянии».

По данным Postimees, несколько недель назад у 72-летнего Сийма Калласа возникли проблемы со здоровьем.

В 2019 году Postimees писал, что почетный председатель Партии реформ, вице-спикер парламента Сийм Каллас попал в больницу из-за плохого самочувствия.

В 2017 году Сийм Каллас перенес операцию на сердце в Северо-Эстонской региональной больнице.





BNS