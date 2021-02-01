Отказывающиеся от вакцины и теста школьники - на карантин

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Школьники, чьи родители отказываются от вакцинирования детей и не дают разрешения на проведение теста на коронавирус, если те оказались близкоконтактными, отправляются на карантин.

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Министерство образования разослало школам инструкции о том, как организовать учебу в новом учебном году, чтобы коронавирус как можно меньше мешал контактному обучению.

Один из рычагов - вакцинация школьников - теперь окажется в руках школьных медсестер. Точно так же учащихся вакцинируют от других болезней в школах. Однако для этого требуется согласие родителей, школы их его уже запросили. Если родитель не дает согласия на вакцинацию, или если ребенку меньше 12 лет и, следовательно, еще не достиг возраста вакцинации, ребенка следует проверить после контактов с зараженным в школе путем экспресс-теста. Однако для этого также требуется согласие родителей.

Если такое согласие есть, то контакт с инфицированным человеком ограничивается для школьников двойным тестированием, и тогда не нужно идти на самоизоляцию. Однако, если родитель не дает разрешения на тестирование, то школьник будет считаться инфицированным и отправляется домой на карантин.

Министр образования Лийна Керсна сказала, что если школа сможет привлекать к обучению детей, находящихся на самоизоляции, на расстоянии, это замечательно, но если нет, ребенку придется учиться самостоятельно либо дома, либо позже, когда он вернется в школу.

Экспресс-тесты - это ключевая мера, позволяющая школам оставаться открытыми в новом учебном году. Керсна призвала школы не отправлять близкоконтактных на самоизоляцию, поскольку научные исследования показали, что быстрое тестирование столь же эффективно, как и карантин, поэтому следует отдавать предпочтение первому методу.

Кроме того, в новом учебном году школы больше не будут закрыты по всей Эстонии. Однако в случае очень высокого уровня инфицирования можно будет закрыть конкретную школу или какие-то отдельные классы.

Из работников сферы образования на данный момент вакцинировано в среднем более 75%, в пяти уездах этот показатель превышает 80%. Больше всего работников сферы образования вакцинировано в Тартуском уезде (85%), меньше всего - в Ида-Вирумаа (около 60%).





ERR