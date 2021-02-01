Центристы и реформисты выбрали общего кандидата на пост президента Эстонии

Дата публикации: Вчера, 16:25 Просмотрено: 83

Правления двух партий правящей коалиции пришли к консенсусу в вопросе кандидата на пост главы эстонского государства. Осталось заручиться поддержкой оппозиционных партий, пишет Sputnik Meedia.

Фото: Arp Karm

Правление Центристской партии в воскресенье, 22 августа, рекомендовало совету уполномоченных поддержать в качестве кандидата на пост президента директора Эстонского национального музея и бывшего госконтролера Алара Кариса, сообщает ERR.

На заседании правления обсуждались две кандидатуры – Кариса и предложенного ранее президента Академии наук Тармо Соомере. По словам главы центристов, спикера парламента Юри Ратаса, оба они являются достойными и сильными претендентами, но с Карисом у них больше точек соприкосновения.

"Наша цель – выбрать для Эстонии нового президента в парламенте. Сегодня, после проведения ряда консультаций, мы пришли к заключению, что Карис не только хороший кандидат, но он также может получить широкую поддержку среди депутатов парламента", – сказал он.

По мнению Ратаса, сильными сторонами Алара Кариса являются богатый опыт не только в научной, но и в административной деятельности, в том числе на должности госконтролера.

Правление Партии реформ также решило, что поддержит на президентских выборах Кариса.

"Карис – достойный кандидат на президентский пост, которого могут поддержать все представленные в Рийгикогу партии. Карис и как госконтролер, и как ректор Тартуского университета и Университета естественных наук показал себя сильным и смотрящим в будущее руководителем", – заявила руководитель Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас.

Ранее, как писал Sputnik Meedia, поддержку директору Эстонского национального музея после полуторачасовой встречи выразила парламентская фракция Партии реформ – Карис произвел на нее хорошее впечатление. Согласно уставу, именно правление утверждает кандидатов на высокие руководящие должности в государстве.

Лидер центристов Юри Ратас выразил надежду, что теперь, когда обе партии определились с общим кандидатом, выбрать президента Эстонии удастся уже в парламенте.

"То, что две самые крупные парламентские фракции нашли единого кандидата, безусловно, является первым и необходимым шагом, показывающим стремление к сотрудничеству. Это дает нам реальную возможность выбрать достойного президента", – сказал он.

Между тем, по данным социологического опроса, проведенного компанией Kantar Emor, популярность Кариса среди жителей Эстонии, как кандидата в президенты страны, находится на весьма низком уровне – в рейтинге из 12 возможных претендентов на пост главы государства он занимает предпоследнюю позицию.

Результаты исследования предпочтений кандидатов в президенты от компании Kantar Emor

Напомним, что реформисты и центристы имеют в эстонском парламенте 59 мест из 101. Чтобы выбрать президента, необходимо набрать 68 голосов. Выборы главы государства начнутся 30 августа.





Sputnik Meedia