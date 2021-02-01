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Дата публикации: Вчера, 15:40 Просмотрено: 89

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип на приеме в честь Дня восстановления независимости ЭР рассказал RusDelfi, что думает о президентах Эстонии и предстоящих выборах.

Бывший премьер-министр Эстонии о нынешнем президенте: "Кальлайд хорошая спортсменка"
Скришот из интервью DELFI с Ансипом

“Я работал с различными президентами и все они были различными. По-моему, они все были хорошими президентами для нашей Республики”, — сказал Ансип.

По словам Ансипа, каждый из президентов обладает своими отличительными особенностями. “Керсти Кальюлайд тоже была хорошим президентом внутри страны. Очень хорошая спортсменка. В некоторых вопросах она была принципиальная, что не нравится некоторым людям. Это затрудняет то, чтобы выбрать ее вновь на этот пост”, — сказал политик.

Также зашла речь о коронавирусе. Ансип заявил, что недоволен темпами вакцинации в стране. Он отметил, что сначала темпы были одними из самых высоких в ЕС, но потом все изменилось.


DELFI

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