Бывший премьер-министр Эстонии о нынешнем президенте: "Кальлайд хорошая спортсменка"

Дата публикации: Вчера, 15:40 Просмотрено: 89

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип на приеме в честь Дня восстановления независимости ЭР рассказал RusDelfi, что думает о президентах Эстонии и предстоящих выборах.

Скришот из интервью DELFI с Ансипом

“Я работал с различными президентами и все они были различными. По-моему, они все были хорошими президентами для нашей Республики”, — сказал Ансип.

По словам Ансипа, каждый из президентов обладает своими отличительными особенностями. “Керсти Кальюлайд тоже была хорошим президентом внутри страны. Очень хорошая спортсменка. В некоторых вопросах она была принципиальная, что не нравится некоторым людям. Это затрудняет то, чтобы выбрать ее вновь на этот пост”, — сказал политик.

Также зашла речь о коронавирусе. Ансип заявил, что недоволен темпами вакцинации в стране. Он отметил, что сначала темпы были одними из самых высоких в ЕС, но потом все изменилось.





DELFI