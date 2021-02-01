Отказ от вакцинации не упрощает процедуру увольнения работника

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Изменения в нормативно-правовых актах, связанных с трудовыми отношениями, дает работодателю право уволить работника, не желающего предоставить "ковидную" справку, но не упрощает процедуру расторжения трудового договора.

Меэли Мийдла-Ванаталу, заместитель генерального директора Трудовой инспекции. Фото: ERR

С 17 августа текущего года вступило в силу постановление правительства, которое позволяет работодателям спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус.

Как рассказала в передаче "Подробности" на Радио 4 заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу,

если после проведения анализа рисков рабочей среды и оценки биологических рисков работодатель пришел к выводу, что вакцинация обязательна, то он либо организует вакцинацию на своем предприятии, либо говорит работникам, что они должны получить первую дозу вакцины в течение недели.

"В случае отказа некоторых работников от вакцинации, им выносится предупреждение: если они не вакцинируются, допустим, к 30 октября, то со следующего дня после этой даты трудовые отношения будут с ними расторгнуты на основании пункта 2, части 1, статьи 88 Закона о трудовом договоре, - отметила Мийдла-Ванаталу. - Сообщать об этом работнику в устной форме нельзя, только в письменной - на бумаге или по электронной почте. При этом срок предварительного уведомления работника зависит от того, сколько он трудился на предприятии".

Если же работодатель увольняет человека со дня, без соблюдения сроков предварительного уведомления, то он обязан выплатить работнику компенсацию, добавила заместитель генерального директора Трудовой инспекции.

По ее словам, согласно Закону о гигиене и безопасности труда, работодатель должен сделать все от себя зависящее, чтобы избежать риск заражения на предприятии. Но если его расходы окажутся непропорционально большими по сравнению с вакцинацией, то работодатель имеет право принять решение об увольнении в случае несогласия работника пройти вакцинацию.

"Но я думаю, что в нынешней ситуации просто так увольнять никого не будут. Работодатели пытаются решать эти вопросы по-другому и находят возможности для продолжения трудовых отношений", - сказала Мийдла-Ванаталу.

На вопрос о том, существует ли какая-то централизованная база данных, где работник может посмотреть, принадлежит ли он к категории людей, у которых могут потребовать справку о "ковидном" статусе, она ответила, что такого источника информации нет, и работник должен сам обратиться с этим вопросом к своему работодателю, а также изучить анализ риска на предприятии: как оцениваются биологические риски рабочей среды и какие меры в данный момент работодатель уже предусмотрел. Можно также узнать у работодателя, планируется ли переоценка этих рисков, будут ли требовать вакцинацию и так далее - все эти права у работника есть.

С 1 марта 2021 года изменился Закон о гигиене и безопасности труда, и теперь работодатель должен предъявлять анализ рисков в электронной среде Инспекции труда. С 1 сентября этот анализ должны предъявить все работодатели, у которых есть хотя бы один работник по трудовому договору.

"Причем работник тоже может увидеть результаты анализа в этой среде. Мы надеемся, что года через три данная информация будет доступна и для врача по гигиене труда", - добавила Мийдла-Ванаталу.

Возникает вопрос: значит ли все это, что после 1 сентября работодатель сможет применять упрощенную процедуру увольнения работника при отказе от вакцинации?

"Правовые изменения не дают работодателю право в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор. Просто уточняется, что в период пандемии работодатель в качестве одной из мер может потребовать от работника пройти вакцинацию", - заверила заместитель генерального директора Трудовой инспекции.





ERR