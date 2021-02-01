Март Калм: невакцинированные студенты не смогут учиться по гибридной системе

Дата публикации: Вчера, 14:20 Просмотрено: 141

Насколько долго продлится контактное обучение в вузах, зависит от количества студентов, прошедших вакцинацию.

Тартуский университет. Фото: Владислаа Снурников / ERR

Председатель Совета ректоров, Март Калм, в понедельник подчеркнул, что невакцинированные студенты могут не надеяться на отдельное гибридное обучение. Кроме того, они должны будут носить маски.

Калм отметил, что высшие учебные заведения с радостью начнут учебный год с контактного обучения, но долго ли оно будет продолжаться, зависит от того, сколько студентов прошли вакцинацию.

"К счастью, показатели вакцинации в вузах на высоком уровне. Они и должны быть такими - ведь если и работники вузов не будут придерживаться научного мировоззрения, то кто же еще?" - отметил Калм.

По его словам, вузы используют и другие инструменты - будь то рассредоточение в помещениях или отслеживание их заполняемости.

"Например, Тартуский университет организует торжественные собрания по случаю открытия перед главным зданием во дворе, а остальные - во внутренних помещениях", - сказал Калм, добавив, что в большинстве вузов также есть хорошая вентиляция.

Калм отметил, что, по мнению большинства вузов, непривитые школьные работники должны носить маски. Он также заявил, что если по закону школа обязана обеспечивать безопасную учебную среду, закон, в том числе, предусматривает, что каждый имеет право на получение образования.

"Ясно, что вузы не будут организовывать отдельное гибридное обучение для невакцинированных студентов, но существует множество различных форм обучения, и много лекций проходят в режиме онлайн", - сказал Калм.

Поэтому все непривитые студенты должны носить маски. "Более осторожные вакцинированные студенты тоже могут носить маски", - добавил Калм.





ERR