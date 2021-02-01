Опрос: жители Эстонии хотят оставить Керсти Кальюлайд президентом

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Следующим президентом Эстонии жители страны хотели бы видеть Керсти Кальюлайд, следует из опроса фирмы Kantar Emor.

Парад в честь Дня победы в Пайде. Автор: Ken Mürk/ERR

Среди трех самых популярных возможных кандидатов Кальюлайд поддерживает 34% респондентов, среди всех предложенных кандидатов – 24%. Наибольшей популярностью она пользуется среди молодых людей до 34 лет, эстонцев, жителей с высшим образованием.

На втором по популярности месте – Марина Кальюранд: 28% среди трех популярнейших и 13% среди всех предложенных участникам опроса имен. Кальюранд больше поддерживают женщины, но среди остальных социально-демографических групп поддержка Кальюранд более равномерная, чем в случае Кальюлайд.

В апреле поддержка Керсти Кальюлайд и Юри Ратаса была примерно одинаковой, но в конце лета Ратас опустился в рейтинге популярности на третье место.

По словам руководителя опроса Айвара Воога, занимательно наблюдать за динамикой мнения сторонников коалиционных и оппозиционных партий.

"Весной мнение избирателей коалиционных партий почти поровну разделилось между Ратасом и Кальюлайд, то теперь, когда Ратас дистанцировался от президентских выборов, предпочтения респондентов четко склоняются в пользу Кальюлайд. Предпочтения избирателей оппозиционных партий очень разделяются, четкого лидера нет", – прокомментировал результаты опроса Воог.

Респондентов просили назвать три возможных кандидата на пост главы государства и затем выбрать среди них. Среди предложенных участникам опроса кандидатов были Алар Карис, Андрус Ансип, Давид Всевиов, Хенн Пыллуаас, Юри Луйк, Юри Райдла, Юри Ратас, Керсти Кальюлайд, Марина Кальюранд, Сийм Каллас, Тармо Соомере и Юлле Мадизе.

К выборам нового президента Рийгикогу приступит 30 августа.