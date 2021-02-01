Исследование: вакцинированные люди могут передавать вирус бессимптомно

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Вакцинация защищает получившего прививку человека от заболевания COVID-19, однако привитый человек сам может быть вирусоносителем, об этом свидетельствуют результаты очередного этапа исследования Тартуского университета. В связи с изменением выборки текущий этап исследования позволяет сделать надежные выводы только для вакцинированного населения, а не для взрослого населения в целом.

Профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда. Фото: Erakogu

По словам руководившей исследованием профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, изменение случайной выборки мониторингового исследования связано с тем, что большинство участвовавших в исследовании были вакцинированы.

"По сравнению с официальной статистикой вакцинации, у нас в выборке слишком мало не вакцинированных людей, а также тех, кто уже перенес болезнь. Из-за этого сдвига мы не можем предоставить достоверные данные о распространенности вируса и общей популяции антител у взрослого населения", - сказала Калда.

По её словам, чтобы преодолеть узкое место, планируется внести изменения в методологию исследования, однако участие в нем останется добровольным.

Не исключен и выбор нового направления, но нет причин изучать, например, коллективный иммунитет в условиях текущего дельта-штамма, пояснила Калда.

"Достижение коллективного иммунитета сомнительно, потому что дельта-штамм, в частности, показал, что вакцинированные люди могут быть им инфицированы", - добавила профессор.

Однако она подчеркнула, что последнее исследование доказывает: вакцина обеспечивает значительную защиту, также у вакцинированных практически отсутствуют симптомы.

Вакцинированные переносят вирус бессимптомно

На этом этапе исследования были протестированы 2513 человек, у 11 из которых результат теста на коронавирус был положительным. Восемь из них были вирусоносителями и трое перенесли болезнь. В свою очередь шестеро из вирусоносителей были вакцинированы и двое - нет. Люди, получившие положительный результат теста, в основном болели бессимптомно, только у двоих были очень легкие симптомы.

Как показали результаты исследования, в Эстонии на сегодня вирусоносителем может быть каждый 200-й вакцинированный взрослый. Как вирус распространяется среди всего взрослого населения Эстонии, на этот раз точно выяснить не удалось, однако, если учесть то обстоятельство, что не вакцинированные люди заражаются легче, то, по словам Калда, этот показатель на самом деле может быть среди них больше.

"Учитывая новые ежедневные случаи заражения в Эстонии, число вакцинированных среди носителей инфекции, обнаруженное в нашем исследовании, довольно скромное. Также симптомы у них либо отсутствуют, либо очень легкие. Это подтверждает, что вакцинация является большим облегчением для медицинской системы",- пояснила Калда.

Международные исследования также показали, что вакцины предотвращают 80-90% связанных с дельта-штаммов случаев заражения.

Исследование ТУ показало, что вакцинированные могут переносить вирус без каких-либо признаков болезни, не подозревая об этом, и, следовательно, потенциально подвержены риску заражения других людей, особенно тех, кто не вакцинирован, у которых вероятность заражения как минимум в пять раз выше, чем вакцинированных.

"Учитывая, что почти половина взрослого населения Эстонии все еще не вакцинирована, также не вакцинированы и маленькие дети, необходимо для их защиты продолжить применение мер, препятствующих распространению вируса. Поэтому и вакцинированные должны носить в многолюдных местах маски и по возможности соблюдать дистанцию", - сказал член исследовательской группы профессор Тартуского университета Микк Юриссон.

По словам Рут Калда, есть данные других исследований, согласно которым у вакцинированных людей количество вируса, вызываемого дельта-штаммом, уменьшается в организме быстрее, чем у не вакцинированных. Таким образом, вакцинированные остаются заразными в течение более короткого времени, чем непривитые люди.

Анализ мониторинга антител показал, что почти у всех (99%) вакцинированных двумя дозами выработались антитела, вне зависимости от возрастной группы. У вакцинированных одной дозой антитела имеются в 81% случаев.

Научные работники также изучали, существует ли связь между отсутствием антител, сроками вакцинации и возрастом, полом и другими характеристиками человека. По словам Калда, поскольку такой связи не было выявлено, нельзя назвать группу населения, которой в настоящее время потребовалась бы третья доза вакцины.

Готовность использовать ковид-сертификат зависит от возраста

В ходе касающегося поведения опроса, людей, среди прочего, спрашивали о необходимости использования ковид-сертификата во время путешествий, посещения развлекательных мероприятий и на работе. 75% респондентов в целом согласились использовать сертификат в качестве предварительного условия для поездки, и здесь не было серьезных различий между возрастными группами. В среднем 69% респондентов соглашаются предоставить доказательства при посещении развлекательных мероприятий, но здесь число сторонников выше среди пожилых людей.

Чуть больше половины респондентов согласны использовать сертификат для работы. Среди лиц моложе 39 лет почти 40% респондентов в равной степени за и против. С этим согласились бы чуть больше половины респондентов в возрасте 40–64 лет и почти 68% - в возрасте 65 лет и старше.

"Если для путешествий справки требовались уже в течение некоторого времени, то на культурных мероприятиях и на рабочих местах это относительно новое явление. В статистике заражения Департамента здоровья видно, что многие очаги заражения начались на рабочих местах и на различных мероприятиях. Поэтому любые профилактические меры в этих местах уместны. Возможно, чтобы привыкнуть, потребуется некоторое время", - пояснила Калда.

Что касается вакцинации детей, то две трети опрошенных высказались за неё.

Исследование по распространению коронавируса проводится исследовательской группой Тартуского университета в сотрудничестве с Synlab Estonia, Medicum и Kantar Emor.





ERR