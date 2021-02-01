Скоро ковид-сертификаты станут обязательными для всех мероприятий

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В сентябре правительство планирует сделать COVID-сертификаты обязательными для посещения всех мероприятий, заявил во вторник министр здоровья и труда Танель Кийк.

Танель Кийк. Фото: Siim Lõvi / ERR

В настоящее время в помещениях при отсутствии эпидемиологического контроля в мероприятиях и видах деятельности могут участвовать до 50, а вне помещений – до 100 человек. Но, по словам Кийка, это скорее промежуточный этап, который позволяет обществу привыкнуть к новому ограничению.

Кийк подтвердил, что правительство двигается в направлении того, что правило предъявления COVID-сертификатов будет действовать даже с участием одного человека. "Учитывая распространение коронавируса, есть смысл двигаться дальше", - заявил Кийк.

С ним согласилась и глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар.

"Научный совет считает, что COVID-паспорт следует спрашивать, даже если в мероприятии участвует всего один человек. Я на выходных была на Фестивале мнений, там эта мера хорошо работала", - сказала Лутсар в интервью ERR.

Кийк подчеркнул, что правительство не придерживается мнения, будто все жизненно важные сферы должны быть каким-либо образом ограничены.





ERR