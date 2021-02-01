Владельцы ресторанов: ограничения по посещаемости противоречивые

Дата публикации: Вчера, 13:01 Просмотрено: 94

В предприятиях общественного питания действует новое правило, что в помещениях без COVID-сертификатов могут находиться не больше 50 человек. Однако часть ресторанов ввела запрет на количество посетителей и, по словам владельцев ресторанов, некоторые распоряжения правительства до сих пор противоречат друг другу.

Иллюстративное фото: visitestonia.com

Каждое предприятие общепита само выбирает для себя вариант, каким образом организовать работу в рамках ограничений. Кафе Komeet в Таллинне, например, решило ввести ограничение в 50 человек. По словам директора кафе Марелле Лехтер, ограничение не сильно повлияло на количество посетителей, передает "Актуальная камера" на ETV.

"У нас сейчас больше бронируют места заранее, таким образом, нам легче рассредоточить людей по кафе. И днем нас сейчас посещает больше людей, чем раньше", - рассказала Лехтер.

Такие рестораны как NOA и Tuljak решили ввести проверку ковид-сертификатов, поскольку по их мнению, крупным ресторанам невыгодно принимать до 50 посетителей. По словам владельца OKO restoranid OÜ Мартти Сийманна, в первый день ограничений было столько же посетителей, как и раньше.

"Экспресс-тест нам тоже подходит, но в коммуникации существует очень много ошибок. Департамент здоровья говорит одно, а министерство другое", - добавил Сийманн.

По словам Лехтер, недопонимание возникло из-за того, что из Департамента здоровья поступала разная информация. "Вначале была информация, что на террасе могут находиться 100 человек, но затем нам сообщили, что в общем в заведении может быть 50 человек", - пояснила Лехтер.

Исполнительный директор Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла считает, что информация была нечетко сформулирована.

"Теперь мы делаем очень много дополнительной работы, чтобы объяснить клиентам, в каких случаях необходимо предъявить паспорт вакцинации. Было бы намного проще, если бы проверка сертификатов начиналась с первого посетителя", - сказала Майдла.

На данный момент действуют правила, что в местах общепита без ограничений внутри могут находиться 50 человек. Если свыше 50 человек, то проводится контроль COVID-сертификатов с первого посетителя.





ERR