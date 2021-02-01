Эстоноземельцам навязывают по телефону товар, отказаться сложно

Дата публикации: Вчера, 13:10 Просмотрено: 113

О подобных схемах торговли ”МК-Эстония” писала не раз. Витамины, монеты и другие товары сменяют друг друга, но схема остается прежней: людям навязывают товары, и потом очень сложно отделаться от требований все это оплатить. В аналогичную ситуацию попал и пенсионер из Таллинна. Согласившись купить одну зубную щетку за 15 евро, он теперь должен отдать еще около 100. Разбираемся, как действовать в аналогичной ситуации и какие права есть у потребителей.

Иллюстративное фото: HENDRIK OSULA

Отличие данной схемы в том, что потребитель не ищет ничего сам, никуда не ходит и не интересуется товаром. В один прекрасный день ему просто звонят по телефону и уговаривают что-то приобрести. Он соглашается, а затем получает товар и счет.

А после — еще товар и счет, и еще, и еще… Счета сыплются, как из рога изобилия, а человек не знает, как это все прекратить.

Дорогая зубная щетка

”9 декабря прошлого года мне позвонили из некоей фирмы и предложили купить зубную электрическую щетку Super Living за 15 евро. Уговаривали, уговаривали, и я согласился. Больше ни о чем разговоров не было, — рассказывает Анатолий Денисов, которому 70 лет. — Где-то через месяц, в январе, мне прислали эту зубную щетку. Я ее оплатил, как положено, и успокоился”.

Прошло два месяца, и вдруг пенсионеру пришел еще один пакет от фирмы Dentle, торгующей продукцией Super Living. Так как мужчина больше ничего не заказывал, то был посылке очень удивлен.

”Я вскрыл ее, а там — насадки для этой щетки, и оплатить надо уже 27 евро. Представляете? — возмущается Анатолий. — Я пошел с этим пакетом на почту. Объяснил, что так как я это не заказывал, то хочу отправить назад. Мне пришлось заплатить около двух евро за то, что я вскрыл этот пакетик, но я на почте его отдал. А через два месяца мне пришел еще один точно такой же пакетик! И на почте мне сказали, чтобы я сразу им приносил то, что придет”.

Прошло еще два месяца, и примерно в мае Анатолий снова получил злополучную посылку от Dentle. Он снова отнес ее на почту, а в июне ему начали звонить из фирмы и требовать, чтобы пенсионер оплатил счета.

”Я им стал объяснять, что я все вернул, и мне не нужны эти насадки. Они мне: ”У нас с вами был договор, и вы согласились оплачивать”. Я никакого договора не составлял и не подписывал! А они мне: ”Нет, вы заказали зубную щетку, а к ней прилагаются насадки, и вы должны их оплатить. Шесть пакетов по две насадки”. Ну разве это нормально?” — возмущается пожилой мужчина.

И добавляет: ”Я — пенсионер, для меня это немаленькие деньги — 27 евро в месяц! Поговорили мы, поговорили, я написал им письмо. Но поскольку я не оплачивал счета, они передали все в инкассо-фирму. Те добавили 20 евро за свои услуги и теперь требуют от меня около сотни евро. За что?”

Он подчеркивает: если бы ему сказали, что будут потом приходить насадки или хотя бы спросили, хочет ли он их получать!

”Но ведь никто ничего не говорил! Я инвалид, два инфаркта. Звонил в полицию, в Департамент защиты прав потребителей — нигде ничем помочь не могут. Не знаю уже, что делать”, — недоумевает пенсионер.

Что не написано пером

”МК-Эстония” обратилась в фирму Dentle и попросила прокомментировать ситуацию Анатолия, но ответа в установленные сроки так и не получила.

Зато Департаменту защиты потребителей и технического надзора фирма Scandinavian Good Business AB, действующая под брендом Dentle, давно известна, жалобы на нее уже поступали. Потребители сообщали о проблемах при расторжении договора, поскольку им было трудно вернуть товар продавцу и повторно связаться с ним по телефону.

”Если предложение покупки делают по телефону, то покупатель и продавец могут по-разному понимать содержание договора. В такой ситуации потребитель не может проверить пригодность или качество товаров и не получает достаточной информации обо всех условиях продажи, — отмечают в департаменте. — Простое согласие по ​​телефону не означает, что у покупателя возникают договорные отношения с продавцом и обязанность оплачивать отправленный им товар”.

Присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex поясняет: договоры, заключаемые посредством средств связи, то есть, когда продавец и клиент не находятся вместе, регулируют статьи 52–62 Обязательственно-правового закона.

”Если договор заключен по телефону, то у потребителя возникают обязанности только в том случае, если выполнены два обязательных условия, — подчеркивает присяжный адвокат. — Во-первых, продавец повторил сказанное по телефону на стойком носителе (например, на бумаге). Во-вторых, покупатель подтвердил свою обязанность в письменно воспроизводимой форме (т. е. в виде текстового послания, например, SMS, чат, электронная почта и т. п.)”.

То есть, если после разговора вам прислали то же самое на бумаге, и вы подтвердили через СМС, по электронной почте и так далее, что берете на себя дополнительные обязательства, то вы должны заплатить. Если нет, то не должны.

”Но важно помнить, что это правило действует только в том случае, если телефонный разговор и заключение договора произошли по инициативе продавца, — отмечает присяжный адвокат. — Также нужно помнить, что при заключении договора по телефону, интернету, электронной почте действует общее правило, что от договора можно без объяснения причин отказаться в течение 14 дней с момента получения вещи”.

При этом продавец обязан вернуть покупателю в 14-дневный срок все деньги, заплаченные по договору, в т. ч. плату за доставку. Потребитель тоже обязан вернуть вещь в течение двух недель.

”Если при продаже (а не когда потребитель уже отказался от договора) продавец не предупредил, что возврат происходит за счет покупателя, то расходы по пересылке оплачивает продавец, — добавляет Твердохлебов. — Важно понимать, что это касается только продажи товара потребителю дистанционно, посредством связи. Если заключается договор кредита или оказания услуги, а не продажи товара, то действуют несколько иные правила”.

Юрист подскажет

Присяжный адвокат добавляет, что читатель также может обратиться в Департамент защиты потребителей. Эта служба занимается отслеживанием агрессивных приемов ведения торговли и выносит в случае необходимости запрещающие предписания или штрафует фирмы.

”Инкассо-фирме нужно один раз дать ответ, что обязанности у читателя не возникло. В дальнейшие переговоры с инкассо-фирмой самому вступать не стоит, — отмечает Евгений Твердохлебов. — Данный комментарий следует воспринимать только как расширяющую кругозор информацию. Детали конкретного случая не изучались, поэтому данное объяснение может не подходить данной ситуации и его нельзя воспринимать как руководство к действию. Более точный совет даст юрист”.

Если спорная сумма мала, то Твердохлебов рекомендует обратиться к бесплатному юристу (сайт www.juristaitab.ee). Если же спор касается более крупных сумм, то имеет смысл посоветоваться с адвокатом, консультация продолжительностью до 60 минут стоит 200 евро.

В Департаменте защиты потребителей напоминают: если у клиента возник спор с продавцом по поводу отказа от договора купли-продажи или если торговое предприятие отказалось при возврате товара вернуть деньги, то покупатель имеет право обратиться в Комиссию по потребительским спорам или в суд.





DELFI