О порядке вакцинации: "У меня бы большинство больных умерли!"

Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 66

Депутат парламента от Партии реформ, врач Хеле Эвераус подвергла вчера на заседании социальной комиссии Рийгикогу очень резкой и эмоциональной критике порядок вакцинации в Эстонии.

Автор: DELFI

Прежде всего Эвераус прошлась по высказываниям рабочей группы по вакцинации о том, что у них нет конкретной рабочей программы, и что эта программа вообще не нужна, так как ситуация постоянно меняется.

"Я как врач не представляю, как можно так вести дела", - сказала она.

Затем Эвераус обратилась к к министру здоровья и труда Танелю Кийку и отметила, что у нас за вакцинацию как бы вообще никто не отвечает. Она выразила сожаление, что государство не акцептировало ряд предложений предпринимателей и поинтересовалась, почему нельзы было организовать работу вакцинационных автобусов раньше?

"Если бы я как врач поступала таким образом, у меня бы большинство больных умерло!", - сказала она эмоционально. "Я очень прошу, не говорите, как господин Сеэр (руководитель рабочей группы по вакцинации - ред.), что да, мы решили не составлять никакой ясной рабочей программы. Ну такого же не может быть!"

Как сказала депутат, жители Эстонии в замешательстве, они не получали верной информации. "Я очень извиняюсь, но если вы по доброй воле не прислушиваетесь к частным предпринимателям, то к кому вы вообще прислушиваетесь?"

Кийк, согласившись со многим из сказанного Эвераус, отметил, что нынешний уровень вакцинации не был достигнут сам самой, для этого у правительства была программа действий.

Кийк согласен, что можно было лучше планировать и можно было предвидеть риски. Но поскольку изменения и переменные будут появляться и в дальнейшем, то невозможно составить всеобъемлющую программу, которая бы предвидела появление "дельта-штамма" и других новых штраммов. Приходится постоянно переориентироваться, отметил Кийк.

"Это неизбежно, когда работающие в министерстве люди принимают как хорошие решения, так и делают ошибки. Это относится и к министру", - сказал министр.





DELFI