"Откажемся от повального контроля ковид-сертификатов"

Дата публикации: Сегодня, 11:19 Просмотрено: 43

Контроль у нас зашел слишком далеко, считает журналист газеты Eesti Päevaleht Кристер Парис.

Иллюстративное фото: KIUR KAASIK

У нас то у пограничников нет в достаточном количестве телефонов, то якобы у людей отсутствует мотивация. То контролеры у входа в кинозал оказываются настолько ретивыми, что разворачивают несовершеннолетнюю девушку, то зрительно оценивают — сколько уколов получил человек. При этом государство не смогло создать человеческое приложение ни для проверки QR-кода, ни для сохранения ковид-сертификата. Многие пользуются иностранными.

Quelle horreur! (Какой ужас! — фр.) Для чего нужна такая неразбериха? При пересечении границы страны Шенгена мы же как правило документ не показываем. В кассах самообслуживания пробиваем свой товар сами. Сидя за рулем, мы не размахиваем ни перед кем своими правами. И ковид-сертификат мог бы основываться прежде всего на доверии: кто вакцинирован — тот пользуется услугами, кто не привит — стоит в сторонке. А кто обманывает — платит штраф, как заяц в автобусе. Или немного больше.





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