Премьер-министр Эстонии Кая Каллас о том, как жить в эпоху пандемии

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Премьер-министр Кая Каллас в среду во второй половине дня встретилась с представителями секторов, пострадавших от вызванного коронавирусом кризиса, чтобы обсудить с ними претворение в жизнь принципов так называемой Белой Книги, или «Программы организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса», а также решения, которые позволят по возможности не закрывать общественную жизнь.

Кая Каллас. Фото: reform.ee

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба правительства, отметив, что Кая Каллас поблагодарила партнерские организации за ту основательную работу, которую многие из них уже проделали, чтобы создать правила обеспечения эпидемиологической безопасности для своей сферы деятельности.

"Наше общее желание состоит в том, чтобы поддерживать жизнь в Эстонии по возможности открытой и чтобы польза от этого была для всех сфер. Для этого нужны поддержка и помощь как предпринимателей, сферы культуры, так и гражданского общества», - сказала Кая Каллас.

«Именно у тех, кто больше всего пострадал от кризиса, должно быть самое ясное видение того, как организовать свою деятельность таким образом, чтобы уровень риска распространения вируса в Эстонии был как можно более низким», - добавила она.

Руководства для своих сфер уже составили, например, Эстонский союз торговцев, Эстонский союз гостиниц и ресторанов, а также Эстонский союз СПА, Союз маркетологов, Эстонкое конференцбюро, «Эстонские Выставки» и Эстонский союз туристических фирм.

На сегодняшней встрече представители отраслевых организаций подчеркнули, что самое важное для них – работать без пауз, иметь возможность планировать свою деятельность на долгий период и избежать локдауна. Помимо прочего, они выразили готовность помогать распространять информацию о важности вакцинации. Премьер-министр, в свою очередь, призвала присутствующих активнее делиться с общественностью удачным опытом и практикой из своей сферы.

Стороны договорились, что под руководством Государственной канцелярии будут созданы простые и понятные, объединенные общим визуальным решением плакаты с правилами поведения для различных областей, чтобы как клиентам, так и сотрудникам проще было ориентироваться в происходящем.

Проведенное в июне Государственной канцелярией социологическое исследование, посвященное COVID-19, показало, что 51 процент людей был уже в курсе системы определения уровней риска распространения коронавируса (https://www.riigikantselei.ee/media/1127/download). Кроме того, принципы Белой Книги все чаще используют в своей коммуникации как организаторы мероприятий, так и профессиональные объединения.

Во встрече принимали участие Эстонский союз театральных организаций, Эстонский институт кинематографии, Эстонский союз гостиниц и ресторанов, Эстонский центр развития современного искусства, Эстонский союз торговцев, Эстонский Олимпийский комитет, Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата, Эстонский союз СПА, Эстонский союз туристических фирм, Центральный союз работодателей, Music Estonia, Совет музеев и Союз маркетологов.





BNS