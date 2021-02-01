Департамент здоровья объявляет о чрезвычайной ситуации

Дата публикации: Сегодня, 15:38 Просмотрено: 384

Департамент здоровья со среды объявил чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за возрастающего риска заражения коронавирусом на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ERR.

Коронавирусное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы в апреле 2021 года. Фото: Raigo Pajula / ITK

"На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом", - заявил в среду генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

По его словам, сейчас тенденция такова, что в основном в больницы попадают те пациенты с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию от Covid-19.

"Это дает надежду, что потребность в стационарном лечении останется более скромной по сравнению с пиком во время последней волны коронавируса", - добавил Ланно.

В прошлом году в Эстонии была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом. Ее отменили 1 июля 2021 года.

Сейчас в больницах страны также находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

По словам заместителя гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма, чрезвычайная ситуация объявляется, чтобы больницы могли начать создавать больше финансируемых государством коек для пациентов с COVID.

Предполагается, что больницы будут готовы принимать больше пациентов с коронавирусом с 20 августа.





BNS