Всё равно кто, лишь бы не Керсти Кальюлайд?

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Ни один из лидеров партий в последние дни не пожелал пообщаться с президентом Эстонии в ее резиденции в Кадриорге, включая социал-демократов, которые поддерживают Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд. Фото: TIIT BLAAT

Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил Delfi, что никто из председателей партий в последние дни не запрашивал встречу с Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящими в конце августа выборами президента.

Представитель СДПЭ Хельо Пикхов отметила в воскресенье Delfi, что социал-демократы готовы и на нынешних выборах вновь поддержать Кальюлайд, но препятствием здесь является позиция Центристской партии.

Как сегодня сказал вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд, Центристская партия не выступила со своим кандидатом, поскольку еще есть надежда найти общего кандидата. В случае, если и через две недели не будет общего имени, Центристская партия вызовет совет и выберет кандидата в президенты, с которым 30 августа идти в Рийгикогу. В начале июня председатель центристов Юри Ратас сообщил, что не будет баллотироваться

Вчера вечером лидеры ряда представленных в парламенте партий обсуждали, как выйти из возникшего тупика. Однако новых кандидатур предложено не было.





DELFI