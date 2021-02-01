Правительство упростит увольнение несогласных вакцинироваться

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Правительство во вторник на кабинетом заседании достигло принципиальной договоренности о процедуре, которая упростит работодателям увольнение работников, выступающих против вакцинации и не согласных с тестированием на коронавирус, сообщает во вторник ERR.

Иллюстративное фото: jobase.info

Министр здоровья и труда Танель Кийк в интервью новостям ERR сказал, что, в соответствии с предлагаемой поправкой, у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, пройти вакцинацию, либо предъявить справку о перенесенной болезни или представить справку о свежем тесте на коронавирус.

Правительство предлагает предоставить работодателям возможность также в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с такими работниками, если они не согласятся предъявить требуемую справку или откажутся пройти тестирование.

Текст соответствующего постановления предполагается обнародовать в четверг, когда правительство официально утвердит поправки к постановлению о биологических факторах опасности.





BNS