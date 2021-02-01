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Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаНовый сайт в Эстонии: места, что можно посетить без COVID-сертификата

Дата публикации: Вчера, 14:35 Просмотрено: 136

“Места, которые можешь посетить без COVID-сертификата — официально”, — сообщается на сайте ilmapassita.ee.

Новый сайт в Эстонии: места, что можно посетить без COVID-сертификата
Иллюстративное фото: SHUTTERSTOCK

Долго ли этот сайт просуществует, пока остается только догадываться. Известно, что на данный момент каждый пользователь может сам сообщать о тех местах, где COVID-сертификат при входе не требуют.


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