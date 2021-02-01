Банк Эстонии: жители страны стали чаще ездить за границу

Дата публикации: Вчера, 12:06 Просмотрено: 125

По данным центробанка, жители Эстонии во втором квартале посетили зарубежные страны почти 190 000 раз, что на 62% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Чаще всего жители Эстонии ездили в Финляндию. Фото: sport-marafon.ru

В зарубежных поездках жители Эстонии потратили 62 млн евро, что на 265 млн евро меньше, чем во втором квартале 2019 года, но на 35 млн евро больше, чем за тот же период 2020 года, сообщили во вторник радионовости ERR со ссылкой на Банк Эстонии.

70 процентов поездок было совершено в страны ЕС, показатель за год вырос на 18%.

Чаще всего жители Эстонии посещали Финляндию - почти 32 000 раз. Количество поездок в эту страну увеличилось на 6 процентов.





ERR