Правительство сделало исключение для церквей и кафе на паромах

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Правительство приняло в четверг решение освободить религиозные службы и места общественного питания на паромах от обязанности проверять ковид-сертификаты у посетителей.

Фото: travelask.ru

С 9 августа публичные богослужения и религиозные обряды смогут проводиться при одновременном участии до 50 человек или при условии половинной заполняемости помещения. Ковид-сертификат у участников службы проверять будет не обязательно, но все остальные требования - ношение масок, рассредоточенность людей, дезинфекция и пр. - продолжат действовать.

Данное исключение не коснется проводимых в церквях концертов, к которым будут применяться общие требования к безопасности мероприятий. Это означает, что если число участников превышает 50, то проход разрешается только по предъявлении ковид-сертификата.

Паромы на внутригосударственных маршрутах

Ковид-сертификаты также не нужно будет проверять в местах общественного питания на внутригосударственных паромах. Там также не будет действовать ограничение на максимальное число людей в помещении, однако обязанность носить маску на пароме сохраняется.

Занятия спортом и кружки для молодежи

В сфере образования по интересам, молодежной работы, курсов повышения квалификации и дополнительного обучения, а также при занятиях спортом и тренировках от детей и подростков до 18 лет не будут требовать ковид-сертификат при числе участников мероприятия более 50.

Всем остальным участникам мероприятий с числом участников более 50 в помещении и более 100 на свежем воздухе с 9 августа придется предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.





ERR