Ратас: Тармо Соомере не набирает достаточной поддержки

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Спикер Рийгикогу Юри Ратас заявил после состоявшейся в пятницу встречи председателей представленных в парламенте партий, что Тармо Соомере не набирает достаточной поддержки для избрания президентом.

Тармо Соомере. Фото: Википедия

"На сегодняшней встрече с руководством парламентских партий мы обсудили результаты встреч фракций с возможным кандидатом в президенты. Констатируем, что президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере не набирает достаточной поддержки, дающей возможность избрать его 30 августа в Рийгикогу президентом", - написал Ратас в соцсетях.

"Мы договорились продолжать сотрудничество по поискам кандидата на единой широкой основе. Для этого снова встретимся вечером в предстоящий понедельник",- отметил Ратас.





BNS