Государство обещает оплачивать тестирование невакцинированных учителей

Дата публикации: Сегодня, 14:09 Просмотрено: 102

Не прошедшие вакцинацию от коронавируса педагоги в детских садах, школах и высших учебных заведениях будут на регулярной основе проходить экспресс-тесты, расходы на себя возьмет государство.

Министр образования и науки Лийна Керсна. Фото: Reformierakond

Такое заявление в четверг сделала министр образования и науки Лийна Керсна, сообщают радионовости ERR.

По ее словам, привитым педагогам и учащимся при вспышке заболевания соблюдать самоизоляцию будет не нужно. Близкоконтактные учащиеся и педагоги будут повторно тестироваться, контактное обучение будет обеспечено всем получившим негативный результат теста на коронавирус.

Однако с признаками заболевания домой будут отправляться как привитые, так и не привитые.





ERR