Дистанционного обучения в школах больше не будет

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В 12 часов в доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой по плану участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр образования и науки Лийна Керсна.

Скриншот: прямая трансляция пресс-конференции правительства

Кая Каллас отметила, что интерес к вакцинации вырос после введения ограничений, особой популярностью пользуются вакцинационные автобусы. О том, как будет организована вакцинация от коронавируса в школах, правительство расскажет в следующий четверг.

Танель Кийк сообщил, что растет нагрузка на больницы, но от весеннего пика ситуация еще далеко.

Кийк отметил, что правительство обсуждает новые возможности ограничения распространения вируса. Обязательное ношение масок хотят расширить, а также усилить контроль над этим.

Также обсуждается полные переход на допуск на мероприятия по вакцинационному сертификату вне зависимости от числа участников, а также какие другие еще услуги будут предоставляться на такой же основе.

"Вакцинационные сертификаты останутся до конца пандемии", — констатировал Кийк.

Анрес Сутт: "Обсуждается, что паспорт вакцинации легко подделать. Полиция обещала серьезно заниматься всем случаями. Наказание строгое, до 500 штрафных единиц или лишение свободы".

Лийна Керсна заверила, что правительство решило — школы должны оставаться открытыми. Для этого важно вакцинировать учеников. К октябрю поставлена цель вакцинировать 70% учащихся возрастом 15-17 лет.

Сейчас среди сотрудников сферы образования вакциниовоаны 72%: 75% в общеобразовательных учреждениях и 83 в университетах. Цель — охват в 90%. Отстает вакцинация работников в начальном образовании, там охват всего чуть больше 60%.

Керсна отметила, что невакцинированные работники всех образовательных учреждений должны быть готовы к постоянному использованию экспресс-тестов. Экспресс-тесты до конца года будет оплачивать государство. Невакцинированные ученики также будут сдавать экспресс-тесты.

Зато вакцинированные ученики и учителя даже не должны оставаться в самоизоляции в случае близкого контакта с инфицированным.

Кроме того, дистанционного обучения больше не будет: школы не должны больше гарантировать его тем, кто находится дома с коронавирусом. С такими учащимися будут обращаться, как с обычными заболевшими.

Таави Асс отошел от темы коронавируса и рассказал о ремонте парома Tõll, который закончился на день раньше срока. Уже сегодня в 15:00 паром отправится на испытания по запуску. Его надеятся вновь пустить по маршруту на Сааремаа с 10 августа. Обсуждается также закупка нового парома, который мог бы курсировать как между материком и Сааремаа, так и Хийумаа.





DELFI